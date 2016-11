Ministro dos Transportes garante recursos para aeroporto de Vilhena através do Plano de Aviação Regional

O aeroporto de Vilhena está assegurado na primeira fase do Programa de Aviação Regional, da Secretaria de Aviação Civil (SAC) do Ministério dos Transportes (MT).

Os investimentos fazem parte do planejamento do governo federal para a modernização dos aeroportos regionais. O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), Ezequiel Neiva, afirma que a inclusão de três aeroportos de Rondônia é fruto do esforço do governador Confúcio Moura e da bancada federal rondoniense. Ji-Paraná e Cacoal também estão contempladas pelo programa.

O ministro dos Transportes, Maurício Quintella, em visita a Porto Velho no último dia 3, disse que a primeira fase do Programa de Aviação Regional será lançada até o final de novembro deste ano. Afirmou que os aeroportos de Rondônia estão entre os 50 projetos prontos para serem iniciados. “Vamos começar forte a modernização dos aeroportos da Amazônia Legal. Rondônia já faz parte do planejamento inicial”, declarou o ministro.

Conforme o coordenador de Infraestrutura Aeroportuária do DER, engenheiro Humberto Fayal, o aeroporto José Coleto, em Ji-Paraná, será contemplado com a construção do novo terminal de passageiros e a modernização dos aparelhos de auxílio à navegação aérea. O Capital do Café, em Cacoal, receberá ampliação do terminal de passageiros e instalação de equipamentos de auxílio à navegação aérea. O aeroporto Brigadeiro Camarão, em Vilhena, receberá reforma geral e balizamento noturno.

O objetivo do governo de Rondônia para 2017, conforme Ezequiel Neiva, é incluir outros aeroportos do estado na rota de investimentos do governo federal, a exemplo do aeródromo de Ariquemes, para atender toda a região do Vale do Jamari.

Autor e foto: Assessoria