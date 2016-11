URGENTE: vilhenense precisa de doação de sangue

O vilhenense Hoeschst Áureo Brasil Candido que está internado no Hospital Regional de Vilhena está precisando urgentemente de transfusão de sangue.

Candido é pai do produtor de vídeo Elton Candido. Ele é um dos pioneiros de Vilhena, e está com quadro grave de cirrose hepática e precisa urgente de doações de sangue do tipo O-.

“Queridos amigos peço a todos que puderem ir até o Hemocentro de Vilhena para doar sangue meu pai está precisando urgente. Por favor ajudem a salvar a vida dele , e agradeço desde já as pessoas que estão se solidarizando pelo caso e doando sangue, com a graça de Deus vamos vencer essa batalha e meu pai vai melhorar”, disse Elton.

As pessoas que queiram ajudar o pai de Elton doando sangue podem ir até o Hemocentro de Vilhena que fica localizado na Avenida Jô Sato, ao lado do Hospital Regional. O atendimento é feito entre as 7h às 13h, de segunda-feira a sábado e nas quartas-feiras o dia todo.

Podem doar sangue às pessoas tem que ter idade entre 16 a 69 anos, com boa saúde e sem doenças, como resfriados e gripes. Maiores de 16 anos podem doar com a autorização do responsável. Os doadores devem portar documentos de identificação com foto.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação