Vilhenense morre em acidente na BR-435 próximo a Cerejeiras

O jovem vilhenense Jhesnner Pereira Biazzoto, de 20 anos, morreu em um grave acidente registrado na noite desta quinta-feira, 10, na BR-435, cerca de 4 quilômetros de Cerejeiras. Laudos da Polícia Técnica deverá apontar as causas do acidente.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Jhesnner conduzia um veículo Fiat Uno pela rodovia federal quando colidiu lateralmente com uma camionete modelo F4000 que seguia em sentido oposto. Junto à vitima estava um carona identificado apenas como Welliton, que sofreu leves ferimentos no rosto e reclamava de dores no pescoço.

Com o impacto da colisão, a vítima teve morte instantânea, sendo constatado o óbito pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. O motorista da F4000 nada sofreu.

A Polícia Militar foi acionada e coletou dados dos envolvidos. Segundo testemunhas presentes no local, um dos faróis da camionete estava apagado e teria sido uma das possíveis causas do sinistro.

Ao ser interrogado, o motorista confirmou aos policiais que os faróis estavam com problemas no funcionamento, porém, alegou, categoricamente, que todos estavam acessos no momento da colisão.

O local foi isolado pela Polícia Rodoviária Estadual até a conclusão dos trabalhos periciais. Os policiais apontaram no Boletim de Ocorrência que o local da tragédia é ermo e não há nenhum tipo de sinalização.

O corpo foi removido pela funerária de plantão.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia