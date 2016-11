XII Encontro Jurídico da AVEC encerra com homenagem e palestra com tabelião

A Faculdade AVEC em parceria com o os acadêmicos da XIII turma de Direito da instituição organizaram esta semana o XII Encontro Jurídico que aconteceu entre os dias 07 e 09 de novembro no auditório II do campus Liliana Gonzaga.

O evento que teve as palestras do magistrado André Pereira, vara do trabalho que ministrou palestra com o tema “Os direitos humanos e seu impacto na teleologia jurídica – uma leitura dos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente, inclusive ao trabalho” na segunda-feira, 07 de novembro.

Já na terça-feira, 09 de novembro, o comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar, Rildo Flores, falou sobre: “Particularidades da Justiça Militar”.

E na última noite o professor e tabelião, Jeferson Ouribes Flores, ministrou palestra sobre “Advocacia e Registros Públicos”, onde relacionou a ofício dos advogados na seara dos registros públicos em cartórios.

O coordenador do curso de Direito da Faculade AVEC, Dr. Helio Daniel Baptista, disse que tira um saldo positivo do Encontro Jurídico, “Tivemos aqui temas relevantes às futuras carreiras dos bacharéis e também às bases dos acadêmicos que estão cursando a faculdade. Nossos professores conseguiram atingir o objetivo sempre enunciado pelo professor José Gonzaga, presidente da instituição, que é oferecer aos acadêmicos conhecimentos teóricos e práticos de suas profissões. Na AVEC nosso objetivo é formar profissionais prontos para o mercado de trabalho”, frisou o coordenador.

HOMENAGEM

No início da terceira e última noite do encontro o Curso de Direito da Faculdade AVEC homenageou 27 bacharéis que fizeram a prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e foram aprovados, e receberam suas carteiras profissionais de advogados tão logo colarem grau no final deste ano.

