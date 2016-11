“Baile do Havaí” vai agitar Vilhena em Dezembro

No dia 10 de dezembro será realizada uma edição especial de férias do “Baile do Havaí”, em Vilhena. O evento vai acontecer no antigo Botequim.

Com decoração temática e vários tipos de drinks o baile vai contar com animação da de música ao vivo com pagode e sertanejo universitário, além de música eletrônica.

Os ingressos do primeiro lote para o evento já estão sendo vendidos por R$25,00, e os da área vip por R$40,00. Os ingressos podem ser adquiridos nas bancas do Zoio e da Brigadeiro e também na Casa dos Ingressos.

Mais informações sobre o baile podem ser obtidas pelos telefones (69) 9 8441-1403 ou 98449-1340.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação