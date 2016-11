Em Cabixi, prefeito eleito anuncia transição e adianta nomes do seu secretariado

O prefeito eleito em Cabixi, Silvênio Almeida, conversou nesta sexta-feira com a reportagem do Extra de Rondônia acerca da expectativa quanto a sua gestão, que começa em janeiro.

Ele disse que apesar do atual prefeito ter apoiado seu concorrente não espera encontrar dificuldades na transição de governo.

Silvênio também disse que seu secretariado está praticamente definido, mas prefere manter os cotados em sigilo. No entanto ele antecipou alguns nomes que ocuparão o primeiro escalão.

Segundo ele a transição deve começar na próxima semana. “Nos últimos dias pessoas de minha confiança participaram de treinamento para esta tarefa no Tribunal de Contas do Estado, na capital, por isso o trabalho ainda não começou”, explicou.

Ele disse que a comissão deverá contar com oito ou nove integrantes, sendo quatro de sua indicação.

A respeito do primeiro escalão que deverá assumir com ele a administração cabixiense, Silvênio revelou que quase todo o grupo já está definido. “Estamos na fase final da composição do secretariado, mas por ora não quero adiantar todos os nomes”. No entanto, ele confirmou a vice-prefeita eleita Rosely Barroso na Promoção Social e “Jailson” na pasta da Educação.

Sobre a relação entre os próximos Executivo e o Legislativo, Almeida disse que sua coligação elegeu a cinco vereadores e já conta com apoio de um integrante da oposição. “Estamos dialogando com os demais parlamentares para alinhar uma forma de ação que possa permitir que a administração conte com apoio total da Câmara”, afirmou.

Ele também declarou que está ajudando um dos vereadores eleitos na articulação pela disputa interna da presidência da Casa de Leis, mas não quis dizer quem é o escolhido.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia