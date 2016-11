Em carta, vereador preso alerta para delações “combinadas” entre prefeito afastado e ex-secretário

Uma carta escrita por um vereador preso na recente operação da Polícia Federal, pode desvendar mais um crime entre o prefeito afastado, e um ex-secretário municipal que também foi preso na operação “Stigma”, em Vilhena.

Escrita de dentro da Casa de Detenção, a carta foi enviada ao Ministério Público Federal e Estadual, OAB, Conselho Nacional de Justiça, às polícias Federal e Militar, além de outros órgãos de segurança pública.

O documento, escrito no dia 6 de novembro e de próprio punho, revela a participação do ex-secretário municipal e do prefeito em suposta “trama” na apresentação de uma delação conveniente para se livrar das acusações.

O tal secretário, que teve grande influência na atual gestão municipal, estaria visitando a Casa de Detenção durante o dia e mantendo direto diálogo com um dos vereadores presos.

O assunto, segundo a carta, seria reafirmar a versão do delator para condenar outros vereadores. Ao todo, cinco edis estão presos e dois se encontram foragidos.

O Extra de Rondônia teve acesso à carta, mas não identificará o nome do autor, que alertou temer pela própria vida e de sua família.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia