No primeiro dia de mandato, Célio Batista paga servidores, faz reuniões e visita obras

Em seu primeiro dia no executivo municipal, o prefeito em exercício Célio Batista (PP) pagou os servidores que estavam com salários atrasados, principalmente os do setor de saúde pública. Os valores foram depositados ainda nesta sexta-feira, 11.

Em seguida, o prefeito participou de reuniões com as empreiteiras que estão executando as obras de pavimentação asfáltica no município; na empresa Projetus Engenharia, o engenheiro responsável Diego Luiz Kerschner destacou os pontos urgentes que serão retomados, sendo reparos na avenida paraná, conclusão do bairro bodanese e outras ruas e avenidas que estão com sub-base prontas.

Com relação à avenida Rio Grande do Norte e Rondônia, o engenheiro detalhou ao prefeito que se trata de asfalto Concreto Betuminoso Usinado e Quente (CBUQ), e será necessário fazer um estudo para avaliar a viabilidade de concluir a obra com este material diferenciado e de valor elevado. “Precisamos alguns dias de sol; não se pode correr risco de perder material e onerar o custo da obra”, disse Herschner.

Na Coeso Construtora ,o prefeito foi recebido pelo engenheiro e diretor Jeferson Piccoli Costa, que também informou que retomará as obras na próxima semana. Piccoli garantiu que vai avançar com os serviços nos lotes de sua responsabilidade.

No final da tarde, Célio Batista também esteve acompanhando os trabalhos de implantação da iluminação na BR-174 e, após isso, foi à alguns pontos nos setores de chácara determinando serviços que devem ser executados com agilidade. “Durante o fim de semana e feriado vou percorrer a zona rural; há serviços que temos que executar rápido para suportar o forte das chuvas”, destacou o prefeito em exercício.

Célio Batista, que era presidente da Câmara de Vereadores, tomou posse como prefeito em exrcício na manhã desta sexta-feira, 11, após a prisão do prefeito Zé Rover (PP), na quinta-feira, 10.

