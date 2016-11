Sheila Mosso inicia processo de transição em Chupinguaia

A prefeita eleita no Município, Sheila Mosso (PV), e o atual Chefe do Executivo, Vanderlei Palhari (PMDB), nomearam a comissão que vai realizar o processo de transição. Cada um indicou quatro pessoas e o trabalho já começou.

Para representar a gestão de Vanderlei Palhari foram convocados o Secretário de Finanças, Cássio Aparecido Lopes; a controladora Norma Saraiva; o contabilista Lucineide Aparecido Junior; e o responsável pelo patrimônio municipal Silvio Santos.

Já a eleita Sheila Mosso encarregou José Reginaldo dos Santos, o “Shalon”, Jamil Souza Mosso, Marisa Moreira e Adelar Godoi como seus representantes.

A prefeita reiterou compromisso de realizar administração transparente e produtiva à comunidade, e adiantou que apesar de seu grupo ter conseguido eleger seis vereadores ela pretende compor com todos os integrantes do Parlamento para evitar confrontos com o Legislativo e gerir a cidade com tranquilidade.

Em virtude deste posicionamento, Sheila afirmou que não vai interferir na eleição da Mesa Diretora da próxima legislatura.

Sobre nomes para compor o secretariado que irá trabalhar com a nova prefeita ainda não há nenhum nome definido.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia