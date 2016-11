A última pedra do dominó – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

@@@ Então, acabou acontecendo. Depois de mais de um ano de suspense e muita especulação, nesta semana o prefeito Zé Rover (PP), de Vilhena, acabou sendo preso pela Polícia Federal acusado de participar dos esquemas de corrupção descobertos em sua administração.

@@@ A prisão de mandatário vilhenense era esperada, portanto não surpreendeu muita gente. E, ao contrário do que a maioria previu, acabou acontecendo ainda no exercício do mandato. Isso também não causou surpresa na redação do Extra de Rondônia, pois o pessoal aqui já tinha entendido que isso era questão de honra para os investigadores.

@@@ Todo o tumulto das últimas semanas acabou fazendo o óbvio acontecer em tempos de comunicação global instantânea: Vilhena é notícia nacional nos principais veículos de comunicação do país.

@@@ Com o desfalque no Executivo, antes alijado também do vice-prefeito Jacier Dias (PSC) que foi ver o Sol nascer quadrado dias atrás, ninguém queria assumir o abacaxi – pelo menos no primeiro momento.

@@@ Depois, o presidente da Câmara Célio Batista (PR), que tinha sido empossado no cargo dias antes, acabou cumprindo sua responsabilidade. Mas isso criou problemas no Parlamento, onde também houve resistência para substituí-lo; No fim, Maria José da Farmácia (PSDB) aceitou o encargo.

@@@ Lembrando que agora, caso tenha algum tipo de envolvimento nos problemas que estão sendo levantados pelo MP, MPF e Polícia Federal, o novo prefeito só pode ser processado ou preso por ordem do Tribunal de Justiça.

@@@ O novo prefeito quer trocar o secretariado, de acordo com notícias veiculadas pela imprensa local. Faltando 50 dias para o final do mandato, será que esta é uma ação acertada? Há quem questione.

@@@ Com tanta confusão acontecendo um dos suplentes de vereador que assumiu a função resolveu usar a tribuna para pronunciamento. E, ao invés de falar algo relevante, resolveu orar. Apesar do belo sapato, iniciou com o pé esquerdo.

@@@ Vilhena mais uma vez não terá iluminação de natal. Pois deveria ter, pelo menos nos prédios do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Polícia Civil e Polícia Federal. Fizeram um ótimo trabalho.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia