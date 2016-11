No Cone Sul, empresários, servidores públicos e até mortos recebem “Bolsa Família”; Vilhena supera

O Ministério Público Federal (MPF) em todo o país expediu recomendações a 4.703 prefeituras para que realizem visitas domiciliares a mais de 870 mil beneficiários do programa “Bolsa Família” suspeitos de não cumprir os requisitos econômicos estabelecidos pelo governo federal para recebimento do benefício.

Segundo o Raio-X “Bolsa Família”, projeto nacional de iniciativa do MPF, de 2013 a maio de 2016, os pagamentos a perfis suspeitos de irregularidades totalizam mais de R$ 3,3 bilhões.

O diagnóstico apontou grupos de beneficiários com indicativos de renda incompatíveis com o perfil de pobreza ou extrema pobreza exigido pelas normas do programa. Nomes não foram divulgados pelo MPF.

Os perfis suspeitos foram classificados em cinco grupos: falecidos; servidores públicos (municipais, estaduais ou federais) com clã familiar de até quatro pessoas; empresários; doadores de campanha; e servidores doadores de campanha (independentemente do número de membros do clã familiar).

O projeto do MPF analisou todos os valores pagos pelo “Bolsa Família” no período de 2013 a maio de 2016. Nesse ciclo, o programa pagou aos 21,4 milhões de beneficiários R$ 86,1 bilhões. Desse total de beneficiários, 874.115 foram considerados suspeitos.

NO CONE SUL DE RONDÔNIA

O Extra de Rondônia fez um levantamento a respeito dos casos nos municípios do Cone Sul de Rondônia.

Assim, em Vilhena, 163 empresários receberam o benefício num valor total de R$ 599.432,00, além de 175 servidores públicos no valor de R$ 594.460,00 e até 04 falecidos num valor de R$ 10.051,00.

Em Colorado do Oeste, ao todo, 16 empresários receberam o “Bolsa Família” no valor de R$ 32.115,00, além de 6 servidores públicos no valor de R$ 19.196,00.

Em Cerejeiras, foram 17 empresários no valor de R$ 53.851, além de 20 servidores públicos no valor de R$ 43.961.

Em Corumbiara, foram 8 empresários no valor de R$ 22.905 e 12 servidores públicos no valor de R$ 36.140.

Também em Pimenteiras do Oeste, 11 empresários receberam o benefício no valor de R$ 38.675, além de 20 servidores públicos no valor de R$ 84.451.

Já o município de Chupinguaia superou os outros da BR-364, onde 19 empresários receberam o “Bolsa Família” no valor de R$ 80.020, além de 44 servidores públicos no valor de R$ 139.419. Entre no seguinte link e saiba mais sobre o caso www.raioxbolsafamilia.mpf.mp.br.

>>> VEJA, ABAIXO, O QUADRO DOS MUNICÍPIOS:

