Prefeito anuncia transição semana que vem em Pimenteiras

Em entrevista por telefone ao Extra de Rondônia, o prefeito eleito Olvindo Dondê afirmou que a partir da próxima quarta-feira começará a ter acesso às informações referentes a situação atual do Município.

Ele declarou que a comissão que vai tratar da transição de poder contará com nove integrantes, sendo quatro indicados de sua indicação e os demais representando a atual administração.

Sobre a relação dele com os vereadores eleitos o próximo prefeito de Pimenteiras falou que seu grupo conta com maioria, pois conseguiu eleger cinco dos nove integrantes da próxima legislatura. “Também tenho apoio de dois vereadores eleitos do ‘outro lado’, e acredito que conseguirei apoio dos demais integrantes da Câmara pelo bem da administração do nosso Município”, acrescentou.

Olvindo Dondê também revelou que ainda não decidiu sobre a composição do secretariado que o acompanhará na gestão, o que só deve ocorrer nas próximas semanas.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia