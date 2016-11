Caminhada “Passos que Salvam” será dia 27 de novembro em Vilhena

Vilhena fará parte da maior campanha de conscientização sobre o câncer infantojuvenil do Brasil.

A Caminhada “Passos que Salvam” acontece no dia 27 de novembro em mais de 400 cidades de 15 Estados brasileiros.

Este é o segundo ano que a campanha acontece em Vilhena. Em 2015, a primeira caminhada reuniu cerca de 400 pessoas. Para esse ano os organizadores esperam pelo menos 800 participantes.

A caminhada começará por volta das 8h30, saindo da delegacia de Polícia Civil até à Praça Nossa Senhora Aparecida, pela Avenida Major Amarante.

Durante o evento haverá sorteio de brindes e para participar da caminhada basta adquirir o kit do evento, composto por 1 camiseta, 1 boné, 1 squeeze. O kit custa R$ 30,00 e está sendo vendido em algumas lojas da cidade.

O CÂNCER INFANTOJUVENIL

Muitas crianças e adolescentes com câncer chegam ao centro especializado de tratamento com a doença em estágio avançado por diversos fatores: desinformação dos pais, medo do diagnóstico, desinformação dos médicos.

Algumas vezes o diagnóstico é feito tardiamente porque a apresentação clínica e as características de determinados tipos de tumores podem não diferenciar muito de doenças comuns na infância.

Por isso, o conhecimento acerca do câncer é determinante para um diagnóstico seguro e rápido.

Texto: Extra de Rondônia / Assessoria

Foto: Divulgação