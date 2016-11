Ciclista se envolve em acidente com motoqueiro no Jardim Primavera

Acidente envolvendo um ciclista e um motoqueiro ocorreu na noite desta segunda-feira, 14, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o ciclista seguia pela Avenida Curitiba, sentido Porto Velho, quando próximo ao cruzamento com a Avenida 1511, colidiu de frente com o motociclista que trafegava sentido Cuiabá,

Na colisão, apenas o condutor da bicicleta sofreu escoriações. Ele foi levado para o Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia