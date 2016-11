Coloradenses fazem bonito em brasileiro de Karatê disputado em SP

Mais uma vez, Colorado do Oeste mostrou seu potencial esportivo na competição mais importante do país em artes marciais.

Quatro atletas coloradenses participaram do Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos disputado na cidade de Indaiatuba (SP), entre os dias 11 e 13 deste mês de novembro, organizado pela Confederação Brasileira de Karatê Interestilos (CBKI). Os atletas fizeram parte da Seleção Rondoniense (FEKIR).

O Sensei Aparecido Ferreira de Souza conquistou a medalha de bronze (3° lugar) na modalidade de Katâ (apresentação) e uma medalha de ouro (1° lugar) em kumitê (luta) na categoria especial Master C acima de 46 anos, que envolve os campões dos zonais regionais.

O atleta Nilton Anderson conquistou uma medalha de bronze (3°lugar) em katâ, na categoria Master A de 35 a 40 anos, e além de participar como competidor, Nilton ainda fez parte da equipe de arbitragem nacional.

O atleta Rafael Bairros compôs a equipe rondoniense de revezamento absoluto faixa verde e roxa de 18 a 35 anos, conquistando a medalha de ouro (1° lugar) em Kumitê.

A atleta Rebeca Santos de Souza ficou em 5° lugar na categoria de 18 a 35 anos faixa preta na modalidade kumitê.

Por telefone, o Sensei Aparecido Ferreira destacou o desempenho brilhante da delegação rondoniense, que participou com 40 atletas, ficando na 5° colocação na classificação geral, sendo que estavam presentes 23 Estados do país, mostrando que Rondônia hoje está entrae as cinco maiores potências no Karatê Interestilos nacional. Neste sentido, Colorado do Oeste vem ganhando a cada dia mais notoriedade, com diversas conquistas.

A Associação Nakayama de Karatê Shotokam é filiada a Federação Rondoniense de Karatê (FEKIR), contando hoje com uma ampla e moderna estrutura inaugurada a pouco tempo para o treinamento de seus atletas, revelando em seus 26 anos de vida diversos talentos, agora reconhecidos nacionalmente.

Texto e fotos: Assessoria