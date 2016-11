Hoje tem show da banda “Forró Boys” em Vilhena

A banda “Forró Boys”, de Brasília, vai realizar um show hoje, segunda-feira, 14, véspera de feriado no Terraçus Metropolitan, em Vilhena.

O grupo, que é sucesso pelo Brasil, se apresentará pela quarta vez na “Cidade Clima de Rondônia”.

No show a banda vai realizar o lançamento do sexto CD, além de realizar a turnê de despedida do vocalista Thiago Jhonathan conhecido popularmente como TJ.

Os ingressos para esse evento são limitados e as pessoas que comprarem antecipadamente com preços promocionais nas bancas do Zóio, da Brigadeiro e distribuidora Farol.

Mais informações sobre o show podem ser obtidas pelos telefones (69)9 9350-6543 ou 9 8481-0872.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação