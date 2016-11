Maior superlua das últimas sete décadas pode ser vista hoje

A maior superlua dos últimos 70 anos poderá ser vista hoje,segunda-feira,14. Segundo a Nasa, agência espacial norte-americana, o astro pode aparecer 14% maior e 30% mais brilhante, o que ocorreu pela última vez em 1948. E a previsão é o que fenômeno só volte a acontecer em 2034.

A superlua ocorre no momento em que a lua cheia fica mais próxima da Terra, o que é chamado de perigeu. No Brasil, será por volta de 9h20 da manhã desta segunda, pelo horário de Brasília, quando o astro ficará a uma distância do planeta de aproximadamente 356.510 quilômetros.

Todo ano, ocorrem, em geral, três superluas. A primeira deste ano foi no dia 16 de outubro, e a última será no dia 12 de dezembro. Mas a de hoje será a mais brilhante de todas. Os melhores momentos para observar a superlua serão por volta de 19h30 da noite e às 6h de terça-feira.

Texto e fotos: EBC