Morto e feridos em acidente com ônibus da Eucatur na BR-364

Um acidente ocorrido nas primeiras horas da manhã deste domingo (13) na BR-364, entre os municípios de Ouro Preto do Oeste e Ji-Paraná, envolvendo um ônibus da empresa de turismo Eucatur e uma motocicleta deixou um morto e pelo menos um ferido. A vítima fatal seria o condutor de uma motocicleta, que teria caído em frente ao ônibus.

Segundo informações do motorista do ônibus, ele seguia pela rodovia federal quando na altura do Km 380, teria visto faíscas no meio da pista e avistou uma motocicleta vindo em sua direção, possivelmente após cair. O motorista ainda tentou desviar, mas não houve tempo e acabou passando por cima da moto Honda Bros e do condutor, que veio a óbito no local. O ônibus por sua vez saiu da pista e acabou tombando às margens da rodovia.

A vítima fatal foi identificada como sendo o jovem Wendel Gobira Machado, 27 anos. Os passageiros do ônibus não se feriram com gravidade, as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal era que havia quatro feridos, mas sem gravidade.

Fonte:Anotíciamais