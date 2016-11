Motorista capota “na curva dos crentes” na BR-435

Motorista perdeu controle do veículo e capotou neste domingo, 13.

Acidente ocorreu numa curva conhecida por “curva dos crentes” na BR-435, rodovia que liga a BR-364 a cidade de Cerejeiras.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do carro Ford Ka trafegava pela rodovia sentido Colorado, quando por motivos ainda desconhecidos perdeu controle do veículo e capotou.

Ainda, segundo informações de pessoas que passavam pelo local na hora do acontecido, o motorista sofreu algumas escoriações e foi levado para o hospital.

Até o fechamento da matéria, não se sabia ao certo o real estado de saúde do condutor.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Grandão Telemensagem