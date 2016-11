Mulher é encontrada com politraumatismo as margens de rodovia próximo a Colorado

Na madrugada de domingo, 13, uma mulher identificada como Roseli Oliveira Daniel, trafegava com uma moto Biz pela BR-435, 1ª Eixo, sentido Cabixi, quando foi encontrada por populares caída as margens da rodovia, próxima a Colorado do Oeste.

A Polícia Miliar foi chamada, onde por vez acionaram a ambulância do município que socorreu a vítima com politraumatismo. Após receber atendimento no hospital local, foi transferida para a cidade de Cacoal.

Segundo informação, Roseli estava seguindo para sua casa na área rural, quando provavelmente sofreu acidente. A Polícia Civil deverá investigar o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução