Câmara vota suspensão de pagamento de salários de vereadores afastados

Conforme o regimento interno da Casa de Leis, a sessão ordinária que iria acontecer nesta terça-feira, 15, por ser feriado nacional, foi transferida automaticamente para esta quarta-feira, 16.

Esta será a 29ª sessão ordinária do ano, com várias proposituras a serem lidas, discutidas e votadas. As atividades parlamentares iniciam às 08h00.

Uma delas é o projeto de resolução 013/2016, que visa suspender o pagamento de subsídios dos vereadores Ângelo Mariano Donadon Junior (PSD) , Antonio Marco de Albuquerque (PHS), Carmozino Alves Moreira (PSDC), Jaldemiro Dedé Moreira (PP), José Garcia da Silva (DEM), Maria Marta José Moreira (PSC) e Vanderlei Amauri Graebin (PSC) afastados do exercício da função pública por determinação judicial.

Ainda, na sessão, será lido, discutido e votado requerimento apresentado pela vereadora Vera da Farmácia, solicitando ao prefeito municipal cópia do projeto, processo licitatório, documentos do desenvolvimento da obra, planilhas de custos e pagamentos efetuados referentes à macrodrenagem.

Texto e foto: Assessoria