Câncer tira vida de delegado pioneiro em Vilhena

Morreu aos 73 anos, o delegado vilhenense Mauro Correia Frigeri.

Doutor Mauro estava acometido de Câncer e lutava contra a doença. Ele morreu na madrugada desta terça-feira, 15, em Vilhena.

O corpo do pioneiro está sendo velada na Capela Mortuária, anexa ao cemitério Cristo Rei.

Leia a nota do sindicato

É com imenso pesar que recebemos a notícia do falecimento, nesta madrugada, do Delegado de Polícia Civil Dr. Mauro Frigeri, aposentado.

Dr. Mauro é oriundo do Espírito Santo, integrou o quadro da Polícia Civil no início dos anos 80, ainda no quadro do ex-território, atuando nas cidades de Pimenta Bueno e em grande parte da carreira em Vilhena, onde se aposentou e vivia até a presente data.

Homem honrado e dotado de um grande carisma, atributos que o marcavam, deixa esposa, também policial civil, três filhas e três netas.

Dr. Mauro Frigeri deixa a vida, mas seguirá sempre vivo no rol daqueles que se eternizam por dignificar e honrar a classe dos Delegados de Polícia.

Sindepro-Sindicato dos Delegados de Polícia de Rondônia

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração