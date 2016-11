Escola promove jantar de confraternização em Colorado; veja fotos

No último dia 12 de novembro, a escola Professora Clair, localizada na 1ª Eixo esquina com a linha 4, no município de Colorado do Oeste, promoveu o 4º jantar com a participação da comunidade.

O evento foi para aproximar as famílias e trazer para a comunidade preceitos básicos de cidadania. Centenas de pessoas se reuniram para recitar poesias, cantar e saborear um delicioso jantar.

Segundo o diretor da instituição, Ednaldo Severino da Silva, a confraternização foi além da expectativa. Ele agradeceu a cada participante em nome da escola, alunos, direção, comunidade e membros da igreja pela organização.

Poesia para apreciação dos leitores.

A SOMA DOS TALENTOS

SE A NOTA DISSESSE:

“NÃO É UMA NOTA QUE FAZ UMA MÚSICA.”

… NÃO HAVERIA SINFONIA.

SE A PALAVRA DISSESSE:

“NÃO É UMA PALAVRA QUE PODE FAZER UMA PÁGINA.”

… NÃO HAVERIA LIVRO.

SE A PEDRA DISSESSE:

“NÃO É UMA PEDRA QUE PODE MONTAR UMA PAREDE.”

…NÃO HAVERIA CASA.

SE A GOTA DISSESSE:

“NÃO É UMA GOTA DE ÁGUA QUE FAZ O RIO.”

…NÃO HAVERIA O OCEANO.

SE O GRÃO DE TRIGO DISSESSE:

“NÃO É O GRÃO QUE PODE SEMEAR O CAMPO.”

…NÃO HAVERIA COLHEITA.

SE O HOMEM DISSESSE:

“NÃO É UM GESTO DE AMOR QUE PODE SALVAR A HUMANIDADE.”

JAMAIS HAVERIA JUSTIÇA E PAZ, DIGNIDADE E FELICIDADE NA TERRA DOS HOMENS.

COMO A SINFONIA PRECISA DE CADA NOTA,

COMO O LIVRO PRECISA DE CADA PALAVRA,

COMO A CASA PRECISA DE CADA PEDRA,

COMO A COLHEITA PRECISA DE CADA GRÃO DE TRIGO,

A HUMANIDADE INTEIRA PRECISA DE TI,

ONDE ESTIVERES, ÚNICO E, PORTANTO, INSUBSTITUÍVEL.

COMO O FUTURO DO NOSSO PAÍS, PRECISA DA EDUCAÇÃO,

A FAMÍLIA E ESCOLA PRECISAM ESTAR JUNTAS, PARA

COMPARTILHAREM A ALEGRIA DO SUCESSO.

OBRIGADO POR ESTAREM CONOSCO, SOMANDO TALENTOS, MULTIPLICANDO SORRISOS, COMPARTILHANDO ALEGRIAS.

>>>>>>>>>>Clique na foto para ampliar>>>>>>>>>

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Nilo Coradini