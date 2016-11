Motorista com sinais de embriaguez derruba parede de casa no 5º BEC

O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), por volta das 07h25 desta terça-feira, 15, no final da Rua Gonçalves dias com a Avenida Pedro Alvares Cabral, no bairro 5º BEC, em Vilhena.

De acordo com boletim de ocorrência, o infrator identificado como Bruno Gonçalves da Silva Loyola, de 27 anos, trafegava com um carro VW Polo com placas de Goiânia-Goiás, quando por motivos ainda não declarados por ele, perdeu o controle de direção invadiu o quintal de uma casa e só parou após bater numa moto e numa parede em construção.

Segundo o BO, o condutor aparentava sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, desordem e forte teor etílico. Além disso, foi encontrado dentro do veículo uma garrafa de Vodca da marca Smirnoff e uma lata de cerveja. O pedreiro que trabalha na obra viu o rapaz descer do carro com uma lata de cerveja na mão.

Diante dos fatos, o motorista foi levado para a delegacia de Polícia Civil e apresentado ao delegado de plantão. O carro foi liberado para o pai do infrator.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia