SAAE vai aos bairros para parcelar contas em atraso

A direção do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Vilhena (SAAE) anunciou o parcelamento de débitos em atraso em Vilhena.

Para isso, os servidores do órgão municipal informaram que irão até os bairros para facilitar a regularização de débitos, com isenção de juros e multa, em pagamentos à vista, da dívida ativa.

Segundo a assessoria o SAAE, para parcelar, é necessário que o proprietário apresente cópias do RG e CPF. Caso a fatura não esteja no nome do dono da casa, é preciso atualizar o cadastro, com apresentação da cópia da escritura do terreno. Se não possuir o documento, admite-se cópia do contrato de compra e venda ou do IPTU, acompanhado de cópias do RG e CPF.

Chamado de “SAAE Itinerante”, a primeira ação acontecerá nesta sexta-feira e sábado, na Avenida Melvin Jones, nº 1320, na Creche Antônio Donadon, Bairro Cristo Rei. O atendimento será, na sexta-feira, das 12h às 18h, e, no sábado, das 7h às 12h.

Texto: Extra de Rondônia

Informações: Assessoria

Foto: Extra de Rondônia