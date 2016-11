Acusado de matar jovem com facada no coração é preso pela PC

Um homem de 43 anos de idade acusado de ser o autor do homicídio de Edilson Miranda da Silva Junior, de 22 anos de idade, foi preso em um bar na manhã desta segunda-feira (14) por agentes da Polícia Civil da Delegacia de Homicídios em Porto Velho.

De acordo com informações coletadas nas investigações policiais, o crime aconteceu em uma residência localizada entre as ruas Teclado com rua Bateria, no bairro Castanheira, zona Sul da capital.

O acusado estaria tentando praticar sexo a força com uma mulher no momento em que foi abordado pela vítima que em um acesso de fúria supostamente desferiu uma facada no peito de Edilson, que morreu no local.

Ainda no bar e aparentado embriagues, o homem negou que tenha tentado violentar a mulher, que de acordo com ele já havia sido sua namorada e que apenas cometeu o crime para resguardar sua vida devido ao fato de estar sendo agredido pelo jovem assassinado.

O acusado foi encaminhado até a Delegacia de Flagrantes onde serão tomadas todas as providencias legais e posteriormente será levado para o presídio da capital onde aguardará o andamento do seu caso que seguirá na justiça.

Fonte: Rondoniaovivo