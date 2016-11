Após conquista de medalhas em olimpíada nacional, alunos do Senai são recepcionados com festa

Na tarde desta terça-feira, 15, os alunos da escola Senai de Vilhena foram recepcionados com festa no aeroporto do município, após conquistaram três medalhas de ouro na edição 2016 da Olimpíada do Conhecimento.

Felizes eles ainda estão comemorando a vitória. Os alunos conquistaram as medalhas nas provas individuais e ainda participaram da competição do Senai Inova, com o projeto de casa inteligente, no desafio por equipe.

Orgulhosos de representar o município na competição os jovens Wesley Monteiro do curso de Hidráulica, Gabriel Gomes dos curso Movelaria e Abmael Catai do curso de Alvenaria, unindo conhecimento e técnica superaram os desafios da Olimpíada que, em novo formato reuniu 1200 estudantes em uma estrutura montada ao lado do ginásio Nilson Nelson, em Brasília.

Além da competição principal, que contemplou sete desafios multidisciplinares, houve outras provas: desafios individuais, Avaliação Prática do Estudante, Inova Senai e o Festival Sesi de Robótica FLL.

Gabriel ganhou medalha de ouro no segmento de Movelaria. Ele teve que montar um balcão de chapa de MDF. Wesley ganhou no segmento de instalações hidráulicas. Ele montou e fez funcionar o encanamento de um chuveiro. Já Abmael venceu na área de alvenaria construindo uma churrasqueira com tijolos ecológicos.

A competição contou com novos desafios envolvendo muita criatividade. Durante os quatro dias de torneio que aconteceu entre os dias 10 a 13 de novembro, os estudantes foram provocados a apresentar soluções e produtos para empresas e para a comunidade, além de participar de provas individuais que exigiram precisão e raciocínio rápido.

Wesley destacou que a Olimpíada foi fundamental por agregar ideias e conhecimentos, principalmente no que se refere às novas tecnologias. “Tudo agrega e contribui para o crescimento profissional. Para os jovens, a mensagem que quero deixar é que escolham sua profissão cedo, recomendo que escolha uma ocupação com a qual se identifique e se dedique para tirar o melhor de você. Estudem, façam cursos, se capacitem, se dediquem, e para vencer, cada um precisa ser o melhor”, argumentou.

O aluno não poupou elogios à equipe e contou que como competidores trabalharam com afinco, um ajudando ao outro. Todos dando o seu melhor. A preparação junto aos professores foi excelente e isso refletiu nos resultados. “Este evento é grandioso e todos os alunos deveriam participar de uma Olimpíada e ter esta experiência inesquecível de conhecer pessoas de outros estados, conhecer coisas novas, fazer amizades. A expectativa era levar o ouro para Rondônia. Conseguimos nas provas individuais. Por pouco não conseguimos vitória em outras modalidades. Alcançamos a meta e representamos bem o Senai e Rondônia”, disse.

O coordenador da escola Senai de Vilhena, Silvio Leite destacou o clima de otimismo e entusiasmo dos alunos olímpicos e toda a equipe. “Antes mesmo da primeira medalha de ouro”, conta, “eles estavam animados e confiantes, principalmente pela visitação à casa do projeto, considerada a mais bonita, e com todos estes ingredientes, depois da primeira medalha, a confiança, o entusiasmo e a animação foram às alturas. Isso foi positivo para todos”, destacou.

A chefe de equipe Jakeline Campos, coordenadora pedagógica da escola, disse que em breve o projeto da casa inteligente será construída no Senai de Vilhena e ficará a mostra para os alunos e visitantes. Jakeline parabenizou os alunos pela conquista.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia