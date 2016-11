Câmara Municipal de Machadinho do Oeste abre concurso publico; salário pode chegar a R$ 3 mil

A Câmara Municipal de Machadinho d”Oeste, no Estado de Rondônia, realiza Concurso Público com o intuito de preencher cargos e formar Cadastro Reserva.

Os cargos de nível médio e superior sob regime de 20h e 40h semanais são: Assessor Jurídico (1); Controlador Interno (1); Contador e Agente Administrativo. O salário a que farão jus esses profissionais varia de R$ 1.440,00 a R$ 3.000,00.

As inscrições serão feitas até às 18h do dia 30 de novembro de 2016, através do endereço eletrônico www.institutoexatus.com. O valor das inscrições para cargos de nível superior é de R$ 80,00, para o cargo de nível médio R$ 50,00, e deve ser paga via boleto bancário.

Todos os candidatos farão provas objetivas de natureza eliminatória e classificatória, sendo que cada prova terá 40 questões e cada questão terá 5 alternativas. Além disso, os profissionais passarão por prova de títulos, sendo que ambas estão previstas para o dia 11 de dezembro de 2016.

Este Concurso Público será valido pelo período de dois anos, a partir da homologação do resultado final. Essas e outras informações são encontrar no edital de abertura em nosso site.

Autor: Assessoria