ENQUETE: depois de um ano turbulento, como você acha que Vilhena encerra 2.016?

Atingida pela crise econômica nacional, a cidade também foi chacoalhada nesta reta final do ano em curso por um abalo na administração e nos meios políticos sem precedentes em sua história.

Diante desta soma de circunstâncias, qual é a sua perspectiva com relação as últimas semanas de 2.016? Teremos motivos para comemorar o Natal, ou será mais um período de se agarrar as esperanças para o Ano Novo?

Vilhena já começa a receber decoração natalina em alguns comércios, apesar de estar confirmado que não haverá iluminação em logradouros públicos como em anos anteriores.

Os empresários ainda não arriscam palpites para as vendas relativas às festas, pois há incerteza com relação a garantia de dinheiro num dos setores mais importantes da economia, caso do funcionalismo público.

A mudança no comando da prefeitura e na Câmara de Vereadores, sem que se saiba ao certo como anda a saúde econômica do Município gera certa apreensão geral.

Por outro lado, após pouco mais de seis semanas, mais uma página na história vilhenense será virada, com o fim do atual governo e a posse da nova administração, que caso não haja mudanças será aquela que venceu as eleições de outubro com a promessa de renovação e mudanças.

Qual é a conclusão que se pode chegar diante de tal cenário? Participe da nova enquete do Extra de Rondônia.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia