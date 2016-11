Governador garante a Maurão que desconto dos servidores será devolvido

O governador Confúcio Moura (PMDB) assegurou ao presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), que os valores descontados dos servidores estaduais nos salários de outubro, a título de auxílio transporte, serão devolvidos no pagamento do mês de novembro.

A garantia foi dada durante reunião na manhã desta quarta-feira (16), no gabinete do governador, no Palácio Rio Madeira. O chefe da Casa Civil, Emerson Castro, e o secretário de Estado de Finanças, Wagner Garcia, também participaram do encontro.

“Participei diretamente das negociações entre os sindicatos dos servidores e o governo. Agora, estamos recebendo a garantia do governador de que o percentual descontado dos salários de outubro será devolvido no pagamento de novembro”, informou Maurão.

“É importante que haja esse envolvimento de todos, e a Assembleia tem sido parceira do governo, atuando de forma harmônica e equilibrada. Somente com um clima positivo, somando forças, é que será possível seguirmos superando os desafios”, completou Confúcio.

Durante as negociações com os sindicatos, o presidente da Assembleia apresentou a proposta que pôs fim ao impasse, ao abrir mão de R$ 10,5 milhões do orçamento do Legislativo, para reforçar o caixa do governo e com isso suspender a implantação do decreto 21.299, de 10 de outubro de 2016, que regulamenta o auxílio transporte dos servidores estaduais, evitando uma perda nos salários, especialmente dos que ganham menos.

Autor e foto: Eranildo Costa Luna