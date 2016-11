Luizinho atende vereador eleito e corte de gesso volta ao normal em Posto de Saúde

Há 40 dias paralisada no Posto de Saúde São Luiz, a retirada de gesso dos pacientes com o equipamento apropriado foi retomada nesta quarta-feira, 11, após o deputado estadual Luizinho Goebel, (PV) atender solicitação do vereador eleito Rafael Maziero (PSDB) e disponibilizar emenda parlamentar para a aquisição de uma serra elétrica de corte de gesso para a unidade de saúde.

Durante as últimas semanas a falta do equipamento expunha pacientes a riscos, visto que a retirada do gesso tinha de ser feita com uma tesoura.

A demora no procedimento e o perigo de ferir os usuários foram problemas apresentados ao vereador eleito, Rafael Maziero, em uma de suas visitas ao postinho, há duas semanas. “Rafael me procurou e me contou a situação problemática do Posto de Saúde. De imediato liberei a emenda parlamentar para adquirir o equipamento, que é muito mais prático, seguro e rápido, o que melhora todo o atendimento na unidade”, explica o deputado Luizinho Goebel.

Rafael Maziero participou nesta manhã da entrega do equipamento diretamente ao diretor da unidade, João de Castro. Desde que foi eleito, Maziero tem realizado visitas nas diversas unidades de saúde, escolas e órgãos públicos em geral para entender quais são os principais problemas que enfrentam, além de conhecer seu funcionamento e servidores.

“Fiquei muito feliz com a resposta rápida do deputado e também com a capacidade de ajudar muitas pessoas com uma ação tão simples. Não vou esperar 1° de janeiro para fazer algo por Vilhena. A serra elétrica de corte de gesso irá beneficiar milhares de pessoas e custou apenas R$ 1 mil. O que demonstra que, em muitos casos, a solução não é cara nem difícil, mas depende da fiscalização de políticos bem intencionados”, analisa Rafael.

Autor e foto: Assessoria