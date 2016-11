Motos colidem em cruzamento e uma pessoa é hospitalizada

Acidente entre duas motos Biz 125 ocorreu no começo da tarde desta quarta-feira, 16, no cruzamento da Rua Ricardo Franco com Avenida Marechal Rondon, no centro de Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto Biz de cor preta, relatou que trafegava pela Avenida Marechal Rondon, sentido Cuiabá, quando colidiu com outra moto Biz de cor prata pilotada por uma mulher que seguia pela Rua Ricardo Franco sentido BR-364.

No choque, a motoqueira sofreu escoriações e foi socorrida ao pronto-socorro do Hospital regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia