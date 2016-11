MP fiscaliza investimento de quase R$ 1 milhão para Saúde

A Curadoria do Ministério Público do Estado de Rondônia vai fiscalizar a Secretaria de Saúde de Vilhena (Semusa) sobre um investimento de R$ 997.865,00 (novecentos e noventa e sete mil, oitocentos e sessenta e cinco reais).

A questão refere-se à abertura de crédito adicional especial no vigente orçamento-programa destinada à aquisição de equipamentos e material permanente visando atender as necessidades das unidades básicas de saúde do município.

A fiscalização se tornou pública após o MP divulgar no Diário de Justiça do Estado desta quarta-feira (16).

O responsável pela fiscalização do investimento quase milionário para a área de saúde de Vilhena será o Promotor de Justiça, Dr. Paulo Fernando Lermen da 1ª Promotoria de Justiça/2ª Titularidade.

Em 2016, a Semusa tem sido por várias vezes motivo de fiscalização devido a reclamações da população.

Texto: Extra de Rondônia

Informações: Rondônia Vip

Foto: Divulgação