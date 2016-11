Prefeito confirma mudanças no primeiro escalão

Conforme anunciou na posse, Célio Batista está realizando alterações nos cargos de comando das secretarias, algumas confirmadas e outras em perspectiva.

Da mesma forma que antecipou, a escolha dos ocupantes obedece a critérios técnicos. “Durante esta semana será avaliado caso a caso, mas todos os cargos de ponta serão avaliados”, confirmou com exclusividade ao Extra de Rondônia nesta manhã de quarta-feira 16.

A conversa com o prefeito Batista aconteceu no Gabinete do Executivo, durando poucos minutos. Ele falou que ao longo desta semana termina de “tomar pé da situação financeira da administração”. Paralelo a isso vai conversar com os secretários e “avaliar”.

As trocas devem atender ao critério técnico, com preferência a servidores de carreira dos organismos administrativos. Está confirmada a escolha de “Robson” na SEMTER, e “Marison” na SEMAD. A assessoria do prefeito informou que também está certa a troca da chefia da Secretaria de Fazenda e no Planejamento. A opção também foi por funcionários do quadro efetivo.

Célio Batista não comentou a respeito das finanças municipais e qual é o “plano” para encerrar o mandato nesta reta final turbulenta. No entanto, disse que o processo de transição está garantido, e que a comissão do município será ajustada com os novos secretários. No Gabinete foi passada a informação que o atual Chefe do Executivo reuniu-se com a prefeita eleita Rosani Donadon e o seu vice Darci Cerutti. O encontro foi cordial. “Vou fazer tudo para entregar as coisas em ordem, e de maneira transparente”, garantiu.

Quanto a participação de pessoas de sua confiança para tocar este fim de gestão Batista confirmou como assessor direto Faiçal Akkari. Disse também que há “voluntários” contribuindo, caso da advogada Vera Paixão.

Além do prefeito e assessores de Gabinete, o Extra de Rondônia falou também com o secretário de Saúde, Adilson Bernardino, nesta manhã. Ele declarou estar à disposição do prefeito para concluir o mandato, “pois seria até covardia abandonar agora”, mas a decisão é do Célio. O secretário também confirmou que o prefeito está conferindo todos as movimentações financeiras da administração, processo por processo. “É um direito e até uma obrigação do cargo que ele ocupa. Quanto a mim, estou tranquilo, pois aqui as coisas acontecem de forma direita”, assegurou.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia