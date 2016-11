PRF divulga números de ocorrências registradas durante feriado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, apresentou nesta quarta-feira, 16, o balanço da Operação Proclamação da República, realizada desde zero horas da sexta-feira passada até a terça-feira (15).

Durante os cinco dias de operação os trabalhos foram caracterizados por ações educativas e de policiamento focados na prevenção de condutas de risco que contribuem para a ocorrência de acidentes graves.

Em números absolutos foram registrados neste ano, nas rodovias federais de Rondônia a ocorrência de nove acidentes de trânsito que resultaram em 12 feridos e um óbito. Já em 2015, foram registrados 25 acidentes, 23 feridos e um óbito.

Foco na fiscalização de condutas de risco

A PRF fiscalizou nas rodovias federais do Estado de Rondônia, Norte do Mato Grosso e Sul do Amazonas o total de 4.729 veículos, 7.362 pessoas e realizou 1.680 testes de etilômetro, popularmente conhecido como “bafômetro”. Ao todo, 23 pessoas foram impedidas de dirigir por estarem sob efeito de álcool sendo que 3 foram presas por embriaguez.

No dia 1º deste mês, entrou em vigor a lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro. Com isso, a Lei Seca sofreu alterações. A PRF lembra aos condutores que qualquer traço etílico verificado é suficiente para o motorista pagar uma multa de R$ 2.934,70 (novo valor), ter a carteira suspensa e vir a ser impedido de seguir viagem.

Radar

Ao todo, 159 veículos foram flagrados transitando acima da velocidade permitida. O registros de velocidade excessiva nas rodovias demonstra a urgente necessidade de mudança comportamental por parte dos motoristas.

Educação para o trânsito

Com o objetivo de sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro, a PRF além de realizar o patrulhamento ostensivo, promove também ações educativas buscando sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro. Em alguns postos, o condutor que é flagrado cometendo alguma infração é abordado e, enquanto aguarda a notificação, é convidado a assistir a vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito e as consequências dessas condutas. Os motoristas têm a oportunidade de fazer uma reflexão sobre suas atitudes e assimilar novos hábitos. Ao todo foram 2.478 pessoas receberam orientações de educação de trânsito por meio do Cinema Rodoviário.

A PRF adverte: Respeitar as normas de trânsito é fundamental para que todos cheguem com segurança aos seus destinos.

ACIDENTE COM MORTE

Em Ouro Preto do Oeste, na madrugada de domingo, 13, por volta da 01h00, a PRF registrou na BR 364, km 380, a ocorrência do acidente de trânsito do tipo colisão frontal, envolvendo o veículo Volvo/Mpolo Paradiso Ddr , do município de Cascavel/PR, um Honda/NXR150 Bros Mix Es , do município de Ouro Preto do Oeste e uma Honda/XLR 125, do município de Ji-Paraná, que resultou em quatro pessoas feridas e um óbito.

COMBATE AOS CRIMES (11 a 15 denovembro)

Item Quantidade Unidade Drogas – Cocaína 1.012 gramas Drogas – Maconha 4.647 gramas Apreensão Contrabando/Descaminho 1.036 Unidades Arma – revolver 1 Umidade Munições 17 Unidades Meio Ambiente – Madeira 84 Metro cúbico Veículos recuperados 01′ Unidades Pessoas detidas – Alcoolemia 03 Pessoas Pessoas detidas – Mandado de prisão 08 Pessoas Pessoas detidas – Total Geral 34 Pessoas

