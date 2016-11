Só na Bença reúne-se com vice-prefeito eleito de São Felipe

O deputado estadual Só na Bença (PMDB) esteve em São Felipe do Oeste, onde participou de reunião como o vice-prefeito eleito, Márcio da Silva Ferreira, a vereadora eleita, Marceli da Silva Ferreira, ambos do PR, e o presidente do Diretório Municipal do PSB, Edivaldo Rocha.

Nesse encontro, eles conversaram sobre os desafios da futura gestão municipal e dos investimentos necessários para o desenvolvimento do município.

De acordo com Só na Bença, o trabalho em parceria é referência para que a administração viabilize os recursos estaduais necessários para áreas essenciais ao bem-estar social.

“Nesses anos iniciais de primeiro mandato, eu apresentei emendas ao orçamento do Estado para que fossem aplicadas em São Felipe nas áreas da Assistência Social, Educação, Infraestrutura e Saúde”, explicou o deputado.

Segundo Márcio Ferreira, o deputado Só na Bença “tem sido um grande parceiro do município e queremos manter essa união em prol da população”.

Conforme a assessoria do parlamentar, Só na Bença destinou R$ 667 mil em emendas para São Felipe do Oeste.

Autor e foto: Assessoria