Associativismo e cooperativismo serão debatidos em evento hoje em Vilhena

O auditório do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), do campus de Vilhena, será palco de uma mesa-redonda que discutirá a temática “Associativismo e Cooperativismo: Rondônia, Brasil e Japão”.

A mesa-redonda acontece hoje, quinta-feira,17, as 19h30 e contará com participações de doutores e mestres sendo eles: prof.ª Dr.ª Wania Rezende Silva, da Universidade Estadual de Maringá (UEM), da Prof. Dr.ª Sayaka Sano, da Universidade de Tokyo, e da vice-presidente da Central de Associações de Vilhena e Região, Madalena de Paula.

O evento que é organizado pelo Grupo de Pesquisa e Extensão em Comunicação, Discurso e Gênero Hibiscus e o Departamento Acadêmico de Administração Universidade Federal de Rondônia (UNIR), campus de Vilhena.

Na ocasião os participantes terão a oportunidade de ouvir sobre o tema “As mulheres nas áreas rurais do Japão”, com Sayaka Sano, que é professora de Economia e visitante do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UEM.

A mediação será feita pelo Prof. Me. Ronie Peterson Silvestre, da UNIR, sendo o evento aberto ao público.

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Fotos: Divulgação