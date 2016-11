Chef que já cozinhou para vilhenenses concorre a prêmio estadual de gastronomia

O professor do Senac, Manoel Evangelista, foi indicado para concorrer à categoria Estadual do Prêmio Nacional Dólmã, considerado o oscar da gastronomia brasileira.

O prêmio é uma realização do grupo Conforto Gastronômico e co-realização do Comitê da Gastronomia Brasileira, que objetiva a reafirmação, o reconhecimento e a valorização do trabalho e da dedicação dos profissionais que se destacam na área gastronômica e que contribuem para o aquecimento da economia brasileira.

Manoel Evangelista disputa com Fernando Van Nobre e Marita Moura a oportunidade de representar Rondônia na categoria nacional. “Não importa a competição, mas só em reconhecer o nosso trabalho como profissionais de cozinha já é uma grande vitória”, afirmou o chef que trabalha com culinária desde 1996, há 11 anos ministra cursos no Senac na área da gastronomia brasileira e internacional e possui laboratório próprio de cozinha.

“Para 2017 pretendo escrever um livro sobre o preparo de molhos da cozinha regional, que é a minha paixão”, disse o chef.

Manoel Evangelista já participou de muitos projetos voltados à área gastronômica em Rondônia, inclusive da elaboração do Pirarucu Rondon, reconhecido oficialmente como prato oficial de Porto Velho.

A receita leva 35 ingredientes regionais e foi desenvolvida por alguns cozinheiros da capital sob a coordenação técnica do Senac. Manoel coordenou, em 2016, o treinamento de chefs de Porto Velho e Vilhena para o preparo do prato, apresentado durante a 1ª Mostra Gastronômica destas cidades e incluído no cardápio dos restaurantes participantes.

COMO VOTAR

A votação acontece pelo Facebook até o dia 24 de novembro. Para votar click aqui ou pesquise no Facebook: Prêmio Dólmã. Após clicar na opção Entrar, clique na instrução Votar, escolha o Estado de Rondônia, clique no nome de Manoel Evangelista e depois confirma. Além da votação nas redes, os chefs serão avaliados por uma Comissão Julgadora constituída por 10 profissionais multidisciplinares e residentes nas cinco regiões brasileiras.

Fonte: Senac Rondônia

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação