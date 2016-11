É QUARTA: prefeito mantém feriado por aniversário de Vilhena

O prefeito de Vilhena, Célio Batista (PP), decidiu na manhã desta quinta- feira, 17, manter o feriado de emancipação político/administrativa do município na próxima quarta-feira (23).

De acordo com a assessoria de imprensa, alguns setores haviam solicitado ao prefeito que alterasse o feriado para a segunda-feira, 21, sob alegação que houve muitos feriados em novembro, e a semana seria novamente interrompida.

No entanto, o prefeito optou pela legalidade e seguiu a Lei Orgânica do Município que em 2013 revogou o seu parágrafo único do artigo 153 que possibilitava a alteração do dia da comemoração.

Sendo assim, na quarta-feira, 23, será feriado em que Vilhena comemora 39 anos de emancipação.

Texto: Extra de Rondônia

Informações: Assessoria

Foto: Divulgação