Empresária de cabixi detida com amigos nega envolvimento com drogas em Vilhena

A empresária Loziane da Conceição de Carvalho Bertoco, de 20 anos, moradora da cidade de Cabixi, entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia, a fim de esclarecer os fatos narrados em boletim de ocorrência (BO), onde ela e seus amigos José Elismar Moura, de 33 anos, Jhonn Claudio Batista, de 21 anos e Juvanio Silva dos Reis, de 25 anos, foram citados em reportagem policial no dia 11 de novembro de 2016.

Na ocasião, segundo o BO, ela e seus amigos foram detidos pela Polícia Militar, no bairro São José, sob suspeita de envolvimento com tráfico de drogas em Vilhena.

Numa casa na Rua A-2 no bairro citado a polícia encontrou diversos tipos de drogas, certa quantia em dinheiro entre outros. Uma menor de idade que estava no imóvel disse que seu marido identificado como Jailison Araújo Becher, seria dono da draga.

De acordo com Loziane, ela dirigia o carro VW Gol de cor prata com placas de Cabixi, afirma que realmente foram parados pelos policiais, e que no automóvel não foi encontrado nenhum tipo de ilícito. Porém, ela havia consumido bebida alcoólica. Com isso, foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil.

Loziane e os amigos, afirmaram que estavam no local errado na hora errada, e não conhecem a menor de idade que na delegacia assumiu ser a proprietária da droga encontrada numa casa no bairro São José.

Ainda, de acordo com Loziane, na delegacia após serem ouvidos pelo delegado de plantão, ela pagou fiança e responderá pelo Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Conduzir veículo em via pública sobre influencia de álcool.

Loziane e os amigos esclarecem que nada tem haver com as drogas apreendidas e, que jamais se envolveram com entorpecentes. “Somos jovens, trabalhadores e responsáveis pelos nossos atos, se estivéssemos alguma coisa haver com drogas, com toda certeza nós assumiríamos a responsabilidade,” disse a empresária.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução WhatsApp