Feira expõe artesanatos feitos por detentos em Colorado

Peças delicadas e únicas que surpreendem pela qualidade e bom gosto. Assim são as peças que serão expostas na “Feira de Artesanato dos Detentos”.

O evento acontece nesta sexta-feira, 18, no Fórum de Colorado do Oeste, entre as 08h às 13h e das 16h às 18h, e encera no sábado, 19, entre as 8h às 12.

De acordo com a organização, na feira serão expostas peças artesanais fabricadas por detentos da Cadeia Pública de Colorado do Oeste, como tapetes, passadeiras, jabutis, tarrafas, jogos de cozinha e de banheiro.

O evento tem como objetivo expor à população trabalhos desenvolvidos por detentos e também contribuir para a ressocialização dos apenados e incentivar novos talentos no artesanato. O valor arrecadado com as vendas será destinado para as famílias dos detentos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração