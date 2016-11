Justiça concede sala especial para ex-presidente da Câmara de Vilhena

O ex-presidente da Câmara de Vereadores de Vilhena, Ângelo Mariano Donadon Júnior vai cumprir a prisão preventiva em uma sala do centro de correição da PM em Porto Velho.

A decisão é da juíza Liliane Pegoraro Bilharva, da 1ª Vara Criminal atendendo determinação do Tribunal de Justiça.

A defesa de Donadon conseguiu fazer valer a condição do vereador como advogado, embora que ele estivesse afastado das funções por presidir o Legislativo da cidade. A juíza não teve o que fazer a não ser acatar as determinações superiores. “Em que pese o entendimento desta Magistrada de que o preso só regularizou sua situação com a OAB para se beneficiar da condição de advogado, não se pode fechar os olhos para o fato de que, hoje, o mesmo está com a situação regular frente a Ordem dos Advogados do Brasil, conforme consulta on line feita no site da Ordem, fazendo jus, portanto, a cela especial.

Sendo assim, determino o imediato recambiamento do preso Ângelo Mariano Donadon Júnior, para o Centro Correcional da Polícia Militar de Porto Velho, para que lá fique em uma cela equiparada a cela do Estado Maior, servindo cópia da presente de ofício de recambiamento do preso, sendo que a escolta ficará a cargo da Polícia Federal, atendendo assim, o determinado no habeas corpus nº 0006178-20.2016.8.22.0000”.

O vereador foi preso no último dia 24 na divisa de Rondônia com o Mato Grosso. Ele é um dos acusados de integrar um esquema de aprovação de loteamentos na cidade, mediante recompensa. Para os loteamentos serem aprovados, eles recebiam terrenos e quantias em dinheiro. Até o momento, a PF acredita que o grupo tenha recebido mais de R$ 500 mil.

Autor e foto: Rondoniagora