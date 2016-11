PM fecha boca de fumo e prende suposto integrante do PCC em Vilhena

Na tarde desta quinta-feira, 17, a Polícia Militar (PM) recebeu informação que numa casa na Rua 740 no bairro Marcos Freire, em Vilhena, havia movimentação de pessoas fora do normal e que provavelmente seria uma boca de fumo.

Com isso, uma Rádio Patrulha com apoio da Força Tática, identificou o proprietário do local como sendo Van basten da Silva Brito, de 22 anos.

Segundo informação policial, Van basten diz ser integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), em Vilhena. Além disso, é suspeito de ter participação no assalto a uma casa lotérica ocorrido no dia 9 de novembro do corrente. O suspeito utilizava menores de idade para comercializar drogas.

Os policiais abordaram uma pessoa que chegou numa moto CG de cor prata pegou algo no portão e saiu. Com ele foi localizado duas pedras aparentado ser crack.

Foi perguntado ao rapaz onde adquiriu a droga, ele disse que é dependente químico há muito tempo e sempre compra na “biqueira do Van basten”.

Em revista no local a polícia deteve três mulheres e dois homens, sendo Van basten da Silva Brito, de 22 anos, B.H.M, de 16 anos, Hadassa Cristina Mariano dos Santos, de 19 anos, Katelyn Enaile Damião de Souza, de 18 anos, Crismaila dos Santos Mafra, de 18 anos, tinha no colo uma criança de apenas um ano.

Em revista no imóvel, foram localizados diversos tipos de entorpecentes, certo valor em dinheiro, entre outros produtos.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a delegacia de Polícia Civil e apresentados ao delegado de plantão para providências que o caso requer.

