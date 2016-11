Presidente da Brigada Mirim fala das ações e nega convênio com governo em Vilhena

Em nota ao Extra de Rondônia, o Presidente da Brigada Mirim de Vilhena, Pastor Edeclaudio Albuquerque, falou das ações da entidade e negou convênios com o governo e suposta reestruturação e/ou reformulação da Brigada Mirim de Vilhena para o ano de 2017, a qual seria realizada pelo Comando Geral do Corpo de Bombeiros de Rondônia.

Foi especulado que o projeto em pauta, seria uma ampliação ou extensão do que é desenvolvido em Guajará Mirim, sendo estendido a mais 4 municípios do Estado de Rondônia, entre estes, Vilhena. Tal “informação” trouxe revolta ao Presidente da AESED/BRIGADA MIRIM, aos pais dos Brigadistas e aos coordenadores e voluntários.

Diante dos fatos expostos, a Associação El Shaddai Educar (AESED), através de seu Presidente, esclareceu o seguinte: A Brigada Mirim de Vilhena, é um projeto da Associação El Shaddai Educar (AESED), criado pela Igreja El Shaddai, sediado nas Instalações da Própria Igreja, mantido por esta, pelos pais e por alguns colaboradores da sociedade local.

Segundo o presidente, o Projeto de Vilhena, nada tem a ver com projetos que acontecem em outras cidades do Estado de Rondônia, que embora, de grande seriedade, não tem qualquer origem, extensão ou vínculo com os demais. O seu desenvolvimento é executado por uma coordenação e equipe de voluntários, os quais, na sua maioria, fazem parte do Corpo de Liderança do Ministério El Shaddai, não obstante também, alguns, façam parte da Corporação do Corpo de Bombeiros de Vilhena, atuam por serem integrantes do Projeto Idealizado, criado e mantido pela Igreja El Shaddai e não por serem desta tão honrosa Corporação.

Edeclaudio reitera que a Brigada Mirim de Vilhena não tem nenhum convênio firmado com qualquer órgão do Governo do Estado de Rondônia, não recebendo, portanto, nenhum recurso financeiro, ou apoio de qualquer natureza do Governo. “O único convênio que AESED tentou firmar foi com o município de Vilhena, observados todos os preceitos legais, porém encontra-se embaraçada, como é do conhecimento dos Pais dos Brigadistas, devido aos inúmeros problemas na Administração Municipal, conforme, vergonhosamente, se noticiou até na mídia nacional. Visando dar melhor desenvoltura ao projeto, a Brigada desenvolveu parceria logística com vários órgãos, tais como o Corpo de Bombeiros de Vilhena, o Tiro de Guerra, a Associação dos Bombeiros Civis e outros mais, no entanto deixa claro, que não sofrerá qualquer reformulação ou interferência de nenhum instituto ou órgão governamental”, frisou Edeclaudio.

Por fim o Presidente esclareceu que, se há alguma consideração a ser feita, deve ser aos Pais dos Brigadistas que tem acreditado e investido nos seus Filhos, aos Coordenadores e Voluntários que, sem apoio ou recurso, tem vestido a camisa e trabalhado em prol de tantas crianças e a Igreja El Shaddai, que no silêncio criou, desenvolveu e tem mantido as estruturas de todo o Projeto Brigada Bombeiros Mirins de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Colaboração: Brigada Mirim