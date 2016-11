PRF cumpre 04 mandados de prisão em Vilhena e Porto Velho

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) capturou 04 foragidos da justiça desde a última segunda-feira (14). As ações dos agentes ocorreram durante fiscalizações de rotina, realizadas nas cidades de Porto Velho e Vilhena.

A primeira ocorrência foi realizada no quilômetro 801 da BR 364, às 12h05 desta última segunda-feira, 14, quando a equipe da PRF abordou um homem de 50 anos de idade. Efetuada consulta nos sistemas de segurança, os policiais constataram em desfavor do cidadão, um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2° Vara Cível e Criminal Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, com execução penal.

Por volta das 19h50, os agentes da PRF abordaram a motocicleta HONDA/CG 125 TIT, cor vermelha, ano 2002, conduzida por um homem de 39 anos de idade, no quilômetro 64 da BR 319. Ao realizar busca pessoal no banco de dados, a equipe constatou em desfavor do motociclista, um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, acusado de receptação.

Nesta última terça-feira, 15, por volta das 8h30, o veículo VOLVO/FH 460 6×2, cor amarela, ano 2012, conduzido por um homem de 31 anos de idade foi abordado pela equipe de plantão da PRF, no quilômetro 1 da BR 364. Efetuada pesquisas nos sistemas de segurança, os policiais constataram um mandado de prisão pendente de cumprimento, em desfavor do motorista, expedido pela 1° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com direito penal.

Minutos depois, os policiais rodoviários federais abordaram no quilômetro 698 da BR 364, um ônibus de transporte interestadual, que fazia linha de Rio Branco/AC a Cascavel/PR. Consultado nos sistemas as identificações de cada passageiro, a equipe constatou um mandado de prisão em aberto, em desfavor do ocupante de 30 anos de idade, acusado de roubo majorado e crime contra patrimônio, expedido pela 3° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

Diante do exposto, as ocorrências foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil da localidade.

PRF apreende 60 mil unidades de DVD em Vilhena

Nesta última quarta-feira (16), a Polícia Rodoviárias Federal (PRF) em operação conjunta com a Receita Federal deteve um motorista realizando transporte irregular de 60 mil unidades de DVD. O flagrante ocorreu no quilômetro 1 da BR 364, sentido decrescente em Vilhena.

Em operação conjunta com a Receita Federal, a equipe da PRF abordou o veículo FIAT/DUCATO MAX, cor branca, ano 2008, conduzido por um homem de 44 anos de idade, acompanhado do passageiro de 22 anos. Ao revistar o interior do veículo, os agentes encontraram 100 caixas de Mídia DVD, totalizando 60.000 unidades de DVD, cuja nota fiscal apresentada pelo condutor, era pra ingresso na área de livre comércio em Guajará Mirim/RO. Porém os policiais constataram que o veículo tinha como destino São Paulo/SP.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Receita Federal de Vilhena/RO.

