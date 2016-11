Vice-presidente da Federação Internacional dos Jornalistas vai ministrar palestra em Vilhena

O jornalista, professor, ex-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e atual vice-presidente da Federação Internacional dos Jornalistas (FIJ), Celso Augusto Schröder, estará pela primeira vez em Vilhena palestrando sobre a profissão de Jornalista e questões éticas.

O evento acontece nesta sexta-feira, 18 de novembro, às 19h, na Galeria Mirage, que fica localizada na Rua Quintino Cunha, 221, no centro de Vilhena e a entrada é franca.

Aberto ao público em geral, o evento destina-se ainda aos estudantes, egressos, jornalistas, comunicadores e demais interessados. Toda a comunidade de jornalistas e profissionais que desempenham a atividade nos veículos da região estão sendo convidados.

Com o tema “A profissão de Jornalista e o exercício profissional no cenário atual: Os princípios internacional e nacional da ética profissional” a palestra debaterá sobre a realidade da profissão e a situação do Jornalismo hoje.

O evento é uma iniciativa da Profa. Me. Leoní Serpa, na disciplina de Deontologia e Ética Jornalística, juntamente com os alunos do 4º semestre do Curso de Jornalismo, turma XI, da Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Campus de Vilhena.

A palestra desta sexta-feira objetiva discutir especificamente a profissão de Jornalista e debater sobre as regras, as normas e a legislação que a fundamenta. Está programado ainda para o sábado, dia 19 de novembro, uma roda de conversa para tratar sobre a atividade profissional, com Celso Schröder, aberta para os jornalistas e estudantes, no auditório da UNIR, às 8h.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação