Acidente entre picape e moto deixa mulher grávida ferida

Acidente envolvendo uma caminhonete S-10 e uma moto Biz 125 ocorreu na tarde desta sexta-feira, 18, no centro de Vilhena.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da caminhonete relatou que trafegava pela Rua Osvaldo Cruz, sentido José do Patrocínio, quando ligou a seta para estacionar, neste momento colidiu com a condutora da moto que seguia no mesmo sentido.

Na motocicleta, além da mulher que conduzia e está grávida de quatro meses, tinha outra mulher como carona, mas apenas a condutora sofreu escoriações e Foi levada para o Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia