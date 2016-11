Corpo de motociclista vítima de acidente está no necrotério à espera de liberação

O corpo de Aurelino Dantas Neponceno de Medeiros, de 38 anos, vítima de acidente de trânsito ocorrido na manhã desta sexta-feira, 18, no bairro Jardim América, em Vilhena, está no necrotério da funerária Vilhena a espera de autopsia para liberação.

Segundo o agente funerário devido à hora que a vítima veio a falecer, o médico legista soma a partir deste horário, seis horas seqüencial para realizar a autópsia e liberar o corpo. Porém, o motoqueiro entrou em óbito por volta das 13h15.

Com isso, somando mais seis horas entra em horário noturno. Portando segundo o Artigo 162 do Código de Processo Penal, a autopsia não poder ser feita em horário noturno.

Entretanto, devido ao tramite legal, o médico legista irá proceder à autopsia após as seis horas da manhã deste sábado.

Segundo o agente funerário, após a liberação do médico legista, ainda tem o tempo para preparar o corpo para velório. No qual se estima que por volta das 11h30 o corpo estará na Capela Mortuária, localizada anexo ao cemitério Cristo Rei. Ainda não há informação sobre horário do sepultamento.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia