Estudante bate em traseira de caminhão parado e sofre fratura na boca e na perna

O incidente aconteceu no final da tarde desta sexta-feira, 18, na Rua 45, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o estudante trafegava pela via numa bicicleta e em dado momento a corrente da mesma caiu, com isso, ele se abaixou para tentar colocá-la no lugar sem descer da bike.

Momento em que não percebeu o caminhão ¾ estacionado. Com isso, acabou batendo na traseira do veículo. No choque, o garoto sofreu fratura na boca quebrando alguns dentes e possível fratura na perna direita.

A vítima foi levada ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia