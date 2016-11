IFRO campus Vilhena promove palestras e atividades culturais no mês da Consciência Negra

Domingo, 20 de novembro é celebrado como o Dia Nacional da Consciência Negra, em alusão à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares e herói da resistência africana contra a escravidão no Brasil colonial.

Em virtude desta data, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Vilhena, promove partir da próxima semana atividades de ensino, pesquisa e extensão voltados para estudantes, servidores e população em geral.

As ações têm como proposta explorar a temática a partir de temas transversais e interdisciplinares, aprofundar a temática da memória e resistência da população negra.

Na segunda-feira, 21, três turnos de palestras serão realizados, as temáticas discutidas incluem “O mito da Democracia Racial no Brasil”, “Do Dilema da Igualdade: esterótipo, estigma e identidade” e o “Racismo e relações étnico-raciais na sociedade contemporânea”.

Debate, também esta programado para o dia sendo os convidados especialistas o prof. Dr. Claudemir da Silva Paula (UNIR), Prof. Dr. Fábio Santos Andrade (UNIR) e o Prof. Me. Marcel Eméric Bizerra de Araújo (IFRO – Colorado D’Oeste).

Atividades de pesquisa da história, da resistência e da contribuição das populações africanas em nosso país e no mundo, estarão sendo realizadas por professores das disciplinas de História, Filosofia, Sociologia, Geografia e Língua Portuguesa com os estudantes.

“Entre as atividades propostas está à pesquisa sobre a biografia de personalidades da militância negra e de lutas de libertação e igualdade racial, como por exemplo, Stephen Bantu Biko, Mumia Abu-Jamal, Black Panther Party ou Panteras Negras, Malcolm X, François-Dominique Toussaint Louverture, Muhammad Ali, etc.”, explica o professor de História Márcio Marinho Martins.

Já no mês de dezembro, dia 09, outra rodada de debate deve acontecer, o tema abordado será a “Diversidade, cultura e ideologia no contexto das reformas do Estado brasileiro”, para este debate, esta confirmada a participação do procurador federal Raphael Beviláqua (da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – Ministério Público Federal – Porto Velho/RO).

Também haverá um conjunto de atividades culturais, como explica a professora de Letras, Liliane Pereira Soares Nascimento: “Uma mostra de poesia, literatura e arte que incluem, também, dramatizações e coreografias com músicas produzidas pelos estudantes que se apresentarão no encerramento do projeto no dia 10 de dezembro”.

Todas as atividades serão abertas à população em geral interessada em debater as temáticas.

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Fotos: Divulgação